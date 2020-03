Trouvez votre mutuelle chien avec notre comparateur mutuelle chienOn dit que le chien est le meilleur ami de l’homme. Mais pour vous, votre chien est plus qu’un meilleur ami, c’est un membre de votre famille. Et tout comme chaque membre de votre famille, vous prévoyez de le souscrire à une mutuelle animaux de compagnie afin de toujours avoir la possibilité de payer ses frais de soins de santé en cas de maladies ou accidents. Pour vous permettre de trouver plus facilement la mutuelle chien qui corresponde le plus à vos besoins et à ceux de votre animal de compagnie, nous vous proposons d’utiliser notre comparateur mutuelle chien en ligne.

Les avantages d’utiliser notre comparateur mutuelle chien

Que ce soit une mutuelle chien ou chat, il existe plusieurs formules de mutuelles animaux spécialement conçues par les mutuelles pour prendre soin de la santé de vos animaux de compagnie. Si vous possédez un ou même plusieurs chiens et que vous aimerez les souscrire une mutuelle chien, optez pour une assurance santé mutuelle qui s’adapte aux caractéristiques de votre chien. Pour ce faire, utilisez notre comparateur mutuelle chien en ligne. Il vous suffit de remplir le formulaire sur notre site et notre comparateur fera les comparatifs à votre place, et cela en fonction des critères de recherche que vous aurez indiqué dans le formulaire. En moins de deux minutes, le comparateur vous proposera les meilleures offres du marché qu’il aura sélectionné pour vous. Ensuite, pour faciliter davantage votre prise de décision, le comparateur vous permet d’effectuer des devis d’assurance mutuelle de votre choix, gratuitement et sans obligation de souscription.

Comparateur mutuelle chien : quelles garanties pour votre animal de compagnie ?

Quelle que soit la race de votre chien, il n’est jamais loin d’une maladie ou d’un éventuel accident, d’autant plus que les chiens sont des animaux de nature très dynamiques. Les mutuelles pour chien permettent de prendre en charge une partie des dépenses de santé de l’animal. Que ce soit pour des soins réguliers (vaccins, les soins dentaires ou encore les médicaments, etc…) ou pour des soins ponctuelles (maladies, accidents, analyses médicales, opérations chirurgicales etc…), la mutuelle couvre tout ou une partie des frais. La mutuelle peut également prendre en charge les frais liés à l’assurance responsabilité civile dans le cas ou votre chien cause des dommages à autrui. Le niveau de prise en charge ainsi que les modalités de remboursement par la mutuelle sont établies en fonction de la formule choisie lors de la souscription. Aussi, avant de signer un contrat de mutuelle chien, assurez-vous que les garanties auxquelles vous prévoyez de souscrire conviennent aux besoins de votre chien et que les modalités de prise en charge correspondent à vos attentes. N’hésitez pas à utiliser un comparateur pour mieux orienter votre recherche.

Quel tarif pour une mutuelle chien avec notre comparateur ?

Les tarifs des cotisations pour une mutuelle chien dépendent de plusieurs facteurs tels que l’âge, la race et surtout les niveaux de garanties. Les prix varient entre 4€ par mois jusqu’à 50€ par mois ou même plus. Compte tenu des dépenses de soins, l’assurance chien coute cher par rapport à l’assurance chat.